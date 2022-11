Indonésie: un partenariat à 20 milliards de dollars pour sa transition énergétique

Un groupe de pays riches et d'institutions internationales s'est engagé à verser à l'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, 20 milliards de dollars pour réduire sa dépendance au charbon et qu'elle parvienne 10 ans plus tôt que prévu à la neutralité carbone.

© Getty