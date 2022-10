Il n'est pas impossible que les Wallons voient leur facture d'eau augmenter l'an prochain.

Vu l'accroissement du prix du gaz et de l'électricité, les Wallons auraient sûrement préféré éviter une augmentation de celui de l'eau. Pourtant, il n'est pas impossible que ce soit le cas l'an prochain. Le gouvernement régional a en effet donné son feu vert à la demande de la SWDE, la Société wallonne des eaux, pour indexer le prix de l'eau en 2023. Soyons de bon compte, ce qu'on appelle le CVD, le coût vérité de distribution, et qui n'est qu'une partie de la facture, n'a plus bougé depuis 2014. Suivant la demande de la SWDE, il pourrait passer, l'an prochain, de 2,62 euros le m3 à 2,80. Cette indexation ne va pas toucher tous les ménages puisque seules 200 communes (sur 262) sont raccordées au réseau de la SWDE. Concrètement, pour un ménage moyen, la facture annuelle augmenterait de 16 euros. A noter qu'à ce stade, l'indexation demeure conditionnelle. La SWDE explique en effet que cette demande n'est qu'une des pistes testées pour valider les trajectoires budgétaires des années à venir. Trajectoires qui supposent de solides investissements (100 millions d'euros par an) dans le réseau, entre autres pour assurer l'approvisionnement de certaines communes particulièrement exposées en cas de sécheresse.