Patrick Artus, Senior Economic Advisor of Natixis, publie une étude démontrant que plus un pays investit dans la recherche pour sa défense, plus il est susceptible d'en tirer des profits pour son économie.

Avec le retour de la guerre en Europe, tous les pays de l'OTAN envisagent d'augmenter à nouveau leurs dépenses militaires, le seuil des 2% du Produit intérieur brut n'éant plus une limite pour certains. Ces investissements s'ajoutent aux besoins de la relance post-Covid et aux nécessité de la transition énergétique, alors qu les dettes ont gonglé.

Insoutenable? Patrick Artus, Senior Economic Advisor of Natixis, pose la question autement et se demande s'il y a un lien entre la taille des dépenses militaires et les gains globaux de productivité.

"On affirme souvent que les dépenses militaires sont génératrices de gains de productivité pour l'ensemble de l'économie, en raison de leurs effets induits sur l'innovation, sur la recherche ayant des applications civiles", entame-t-il.

Après avoir étudié un échantillon de pays de l'OCDE de pays émergents, il affime: "La conclusion semble être qu'effectivement il apparaît une corrélation positive, aussi bien pour les pays de l'OCDE que pour les pays émergents, entre les gains de productivité et le niveau des dépenses militaires".

Y a-t-il un lien entre la taille des dépenses militaires et les gains globaux de productivité?https://t.co/UuYxJiUrCM pic.twitter.com/EQddQLwgDl — Patrick Artus (@PatrickArtus) January 4, 2023

Dans son étude, Patrick Artus souligne que ce ne ne sont pas tant les dépenses en recherche et développement qui bénéficient de cette militarisation dans les pays de l'OCDE, mais bien la productivité en tant que telle. C'est particulièrement remarquable pour les Etats-Unis. Par contre, dans les pays émergents, tant le budgets R&D que la productivité en tirent profit.

"Il paraît raisonnable de penser que la recherche en matière de défense a de nombreuses applications civiles, et qu'elle conduit donc à un supplément de gains de productivité", estime l'économiste. Et de rappeler des exemples récents: le développement d'Internet, les systèmes de navigation aérienne, l'Intelligence Artificielle...

Alors que la petite musique de la remilitarisation de tous les Etats monte sur fond de conflit ukrainien, cette justification de ses vertus économiques vient comme un complément naturel. Reste à se prononcer sur ses bienfaits éthiques.

