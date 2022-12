opinion

Il y a presque 50 ans, les dimanches sans voiture

Bruno Colmant Economiste. Professeur à la Vlerick School, l'ULB et l'UCL.

C'était l'année 1973. Smoke on the water avait consacré Deep Purple et Pink Floyd enregistrait Dark side of the moon. Pompidou était président et Nixon devrait démissionner dans la honte du Watergate. Un 11 septembre, déjà, le président chilien Allende venait d'être fauché par le putsch de la junte de Pinochet. En Grèce, en revanche, le sinistre régime des colonels était renversé.

© Belgaimage