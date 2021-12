Vous avez des symptômes légers et avez demandé un code de test via l'outil d'auto-évaluation du gouvernement. Quelles sont les règles concernant votre absence du travail?

La CCT n° 160 du Conseil national du travail réglemente l'absence du travail des personnes présentant des symptômes bénins et ayant demandé un code de test par le biais de l'outil gouvernemental d'auto-évaluation, qui existe depuis le 19 novembre. Ce code permet de prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, une pharmacie ou un laboratoire pour se faire tester. L'outil est disponible sur https://www.masante.belgique.be.

1. Faut-il rester chez soi en attendant le résultat ?

Oui. Vous n'êtes pas obligé d'appeler le médecin, mais vous devez informer votre employeur. Le Self Assessment Testing Tool fournit un certificat indiquant l'heure et le jour où le code de test a été délivré. Cela compte comme une attestation d'absence pour votre employeur. Le droit à l'absence justifiée prend fin après 36 heures, ou plus tôt lorsque le résultat du test est connu. L'employeur peut également demander au travailleur de confirmer son rendez-vous au testing afin d'éviter tout abus.

2. Combien de temps et à quelle fréquence peut-on s'absenter ?

Si le télétravail est possible, le certificat ne s'applique qu'au temps nécessaire à la réalisation du test PCR. Sinon, le certificat s'applique jusqu'à l'obtention du résultat. Le travailleur doit se faire tester dès que possible. Les travailleurs peuvent utiliser une attestation d'absence trois fois entre le 19 novembre 2021 et le 28 février 2022.

3. Que se passe-t-il en cas de résultat positif ?

Si vous êtes positif sans symptômes, vous pouvez obtenir un certificat de quarantaine vous donnant droit à une allocation de chômage temporaire si vous ne pouvez pas télétravailler. Si vous êtes positif et malade, vous pouvez obtenir un certificat de maladie.

