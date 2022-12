"Un moratoire, cela signifie que l'on attend avant de prendre toute décision de coupure de l'approvisionnement en énergie, souligne Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union de classes moyennes (UCM). Nous le demandons depuis le début de la crise."

En cette fin d'année, Trends Tendances pose des questions très concrètes pour trouver des solutions à la crise énergétique et économique.

Un moratoire sur l'énergie, est-ce indispensable?

"Un moratoire, cela signifie que l'on attend avant de prendre toute décision de coupure de l'approvisionnement en énergie, à l'instar du moratoire des faillites, souligne Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union de classes moyennes (UCM). Nous le demandons depuis le début de la crise.

Le Premier ministre avait abondé dans notre sens en reconnaissant qu'une société saine ne pouvait pas tomber à cause de ses factures d'énergie. Très bien. Mais il faut concrétiser cette bonne disposition.

Un premier texte a été rédigé pour empêcher les citations en faillite par les fournisseurs à l'encontre des gros consommateurs d'énergie. Cela étant, c'est une décision qui s'arrête au 31 décembre.

Qui plus est, j'ai étudié le texte avec certains magistrats et nous nous sommes rendus compte que cela ne servait à rien. Ce ne sont pas les fournisseurs d'énergie qui sont à l'origine des citations en faillite.

Nous avons donc déplacé le projecteur pour demander que le moratoire en question soit un moratoire des coupures. Nous allons aussi plus loin, notre proposition de moratoire concerne aussi la fin des contrats: Engie ou tout autre fournisseur ne peut pas suspendre ou mettre fin à un contrat.

Est-ce indispensable? Oui! Imaginez que vous avez fait des efforts et que soudain, tout s'arrête parce que l'on vous débranche la prise. C'est échec et mat pour votre activité économique.

Cela va-t-il être accepté? Je n'en sais rien, parce que cela embête beaucoup les fournisseurs. Ceux-ci nous disent qu'avec un tel dispositif, ceux qui font l'autruche sont protégés également. On ne pourra pas sauver tout le monde. En cela, ils ont en partie raison.

Mais nous demandons, en tout état de cause, qu'on se penche sur cette proposition.

