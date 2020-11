Nouveaux maux, nouveaux remèdes : pour la première fois de son histoire, l'Office flamand de l'emploi (VDAB) avait en septembre dernier adressé systématiquement à près de 120.000 personnes mises en chômage temporaire en raison de l'actuelle pandémie son offre en matière de formation, d'accompagnement et d'emplois temporaires.

Septante mille courriels et 50.000 lettres avaient ainsi été expédiés mais avec à peine un peu plus de 3.000 inscrits pour des formations en ligne, le retour n'avait pas vraiment été à la hauteur des espérances. D'où une nouvelle tentative axée cette fois sur les chômeurs temporaires de longue durée, c'est-à-dire en inactivité plus de 10 jours par mois suite à la fermeture obligatoire de leur entreprise.Ils sont 30.000 environ et bien évidemment actifs dans les secteurs les plus touchés, tels l'horeca, le tourisme, l'événementiel, le nettoyage ou encore le transport aérien. Tous recevront une offre adaptée mais deux précautions valant mieux qu'une, la ministre de l'Emploi demande cette fois un petit coup de pouce aux employeurs. Dix mille d'entre eux recevront ainsi une invitation à stimuler leurs employés afin que ceux-ci suivent effectivement une formation.