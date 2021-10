En raison de la forte inflation, les salaires des employés de la commission paritaire 200, la plus grande du pays, pourraient augmenter de 3,18% en janvier, estime le prestataire de services RH SD Worx jeudi.

L'inflation a atteint 4,16% en octobre, son plus haut niveau depuis octobre 2008, poussée par les prix de l'énergie élevés.

Chaque 1er janvier, les salaires des plus de 400.000 employés de la CP 200 sont adaptés au prix de la vie. Selon Nathalie Seijnaeve, de chez SD Worx, la forte inflation pourrait mener à une augmentation des salaires de 3,18%. Cette hausse signifie aussi une augmentation des coûts pour les employeurs.

Les employés d'autres secteurs pourraient aussi compter sur une augmentation de salaire plus tôt que prévu.

Dans le secteur public, l'indexation des salaires est couplée à l'indice pivot. "Il vient d'être dépassé et nous avions prédit qu'il serait à nouveau dépassé en août ou en septembre de l'an prochain. Désormais, nous tablons sur un dépassement en mars ou en avril", analyse Mme Seijnaeve. Non seulement les salaires du personnel du secteur public augmenteraient mais également les allocations. Le bureau du plan avait lui indiqué en début de mois qu'il s'attendait à un nouveau dépassement de l'indice pivot dès janvier prochain.

Les prévisions actuelles sont liées à une inflation élevée. Si celle-ci venait à descendre, cela aurait également un impact sur l'indexation des salaires et le dépassement de l'indice pivot.

