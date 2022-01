Le nombre d'allocations pour les congés thématiques - principalement le congé parental - a augmenté de 7,3% (+ 6.665 unités) en décembre 2021 sur base annuelle, ressort-il des chiffres mensuels de l'Office national de l'emploi (Onem) sur le sujet.

Le crédit-temps et l'interruption de carrière ont par contre connu des diminutions de respectivement 8,6% et 13,1%.

En tout, 224.748 allocations d'interruption ont été versées en décembre 2021 dans les différents régimes de crédit-temps (secteur privé), interruption de carrière (secteur public) et congés thématiques (secteur public et privé), c.-à-d. 7.443 en moins qu'en décembre 2020 (-3,2%).

La majorité des allocations d'interruption concerne une diminution du régime de travail d'un cinquième (139.222 unités ou 61,9%). L'interruption d'1/5 est surtout populaire en crédit-temps.

Presque deux tiers des allocations dans le cadre du crédit-temps et de l'interruption de carrière concernent les systèmes des fins de carrière, par lesquels des travailleurs âgés peuvent alléger leur régime de travail avant leur pension.

Le régime des aidants proches, qui a pris effet en septembre 2020, progresse lentement mais sûrement, puisqu'il concernait en décembre quelque 172 unités, contre 76 en moyenne sur l'année 2021.

Le crédit-temps et l'interruption de carrière ont par contre connu des diminutions de respectivement 8,6% et 13,1%. En tout, 224.748 allocations d'interruption ont été versées en décembre 2021 dans les différents régimes de crédit-temps (secteur privé), interruption de carrière (secteur public) et congés thématiques (secteur public et privé), c.-à-d. 7.443 en moins qu'en décembre 2020 (-3,2%). La majorité des allocations d'interruption concerne une diminution du régime de travail d'un cinquième (139.222 unités ou 61,9%). L'interruption d'1/5 est surtout populaire en crédit-temps.Presque deux tiers des allocations dans le cadre du crédit-temps et de l'interruption de carrière concernent les systèmes des fins de carrière, par lesquels des travailleurs âgés peuvent alléger leur régime de travail avant leur pension. Le régime des aidants proches, qui a pris effet en septembre 2020, progresse lentement mais sûrement, puisqu'il concernait en décembre quelque 172 unités, contre 76 en moyenne sur l'année 2021.