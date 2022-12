Quatre des cinq gestionnaires de réseau de distribution en ont fait la demande auprès du régulateur régional. Seul Ores s'est abstenu. Cette hausse pourrait atteindre les 20 %.

En termes énergétiques, il ne manquait plus qu'une hausse des frais de réseau pour que le tableau cataclysmique soit complet. Cela en prend, hélas, le chemin en Wallonie. Quatre des cinq gestionnaires de réseau de distribution (GRD) de la Région viennent d'en faire la demande à la Cwape, le régulateur, en vertu d'une clause extraordinaire qui permet une révision du tarif régulé et gelé pour cinq ans (2019-2023). Seul Ores, le plus grand de tous les GRD, s'est abstenu. Resa, AIEG, AIESH et Réseau d'énergies de Wavre ont demandé des hausses s'étalant entre 15 et 20%. A titre d'exemple, une hausse de 15% pour un ménage qui consomme 3.500 kWh par an revient entre 36 et 57 euros suivant les cas. La Cwape devrait rendre sa décision à la mi-décembre.