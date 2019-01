Guy Verhofstadt tire la sonnette d'alarme: "Si nous n'y prenons garde, l'Europe pourrait disparaître"

Il rêve d'un marché unique de l'énergie et du digital, d'une armée européenne et même d'un revenu de base européen. Avec sa fougue coutumière, l'ancien Premier ministre plaide pour un nouveau chemin politique afin d'éviter que l'Europe ne soit emportée par les vagues nationalistes et populistes.