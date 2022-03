La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a estimé vendredi que des sanctions contre la Chine n'étaient "pas nécessaires ou appropriées à ce stade", alors que Washington a l'espoir que le géant asiatique ne vole pas au secours de l'effort de guerre russe.

"Je ne pense pas que ce soit nécessaire ou approprié à ce stade", a déclaré la ministre de l'Économie et des Finances de Joe Biden, interrogée sur la chaîne CNBC.

Elle a évoqué des discussions menées par de hauts responsables de l'administration avec la Chine, "pour s'assurer qu'ils comprennent notre position".

Le président Joe Biden avait lui-même déclaré jeudi qu'il avait "bon espoir" que Pékin ne vienne pas en aide à Moscou.

"Nous serions très inquiets s'ils fournissaient des armes à la Russie, ou s'ils essayaient d'échapper aux sanctions que nous avons mises en place contre le système financier russe et la banque centrale", a détaillé Mme Yellen.

"Nous ne voyons pas cela se produire à ce stade. Et nous voulons vraiment nous assurer qu'ils comprennent cette situation complexe à laquelle ils sont confrontés", a ajouté la secrétaire au Trésor.

Revenant sur les répercussions économiques de la guerre en Ukraine, elle a par ailleurs averti que l'escalade des prix de l'essence à la pompe pourrait continuer: "il est envisageable qu'ils augmentent encore".

"Nous faisons tout ce que nous pouvons en travaillant avec nos partenaires pour assurer un approvisionnement mondial adéquat, pour nous assurer que l'Europe est bien approvisionnée en pétrole et en gaz naturel et pour protéger les consommateurs américains dans la mesure du possible", a-t-elle assuré.

"Mais lorsque la 11e économie fait face à des sanctions en raison de son comportement horrible en Ukraine, il y a des retombées inévitables", a-t-elle commenté.

