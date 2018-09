Grève Ryanair: "De 20 à 25 vols annulés en Belgique vendredi"

En Europe, ce sont 250 vols sur 2.400, soit un peu plus de 10%, qui seront finalement annulés vendredi, selon M. Jacobs. La grève du 28 septembre est une initiative du personnel de cabine de cinq pays européens: la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal. Des pilotes de plusieurs pays dont la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne se sont joints au mouvement.