Grève nationale: TUI annonce que ses vols seront bien assurés, mais depuis la France et les Pays-Bas

La compagnie aérienne TUI fly et le tour-opérateur TUI n'annuleront aucun vol au départ et à destination de la Belgique malgré la grève nationale programmée le 13 février, annoncent-ils vendredi. Ces vols seront assurés depuis des aéroports en France et aux Pays-Bas. Les passagers seront pris en charge en bus.