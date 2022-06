"Les consommateurs dont le vol serait annulé en raison de la grève annoncée à Brussels Airport le lundi 20 juin, chez Brussels Airlines les 23, 24 et 25 juin ou chez Ryanair les 23, 24 et 25 juin, ont droit à un autre vol ou au remboursement", rappelle la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open Vld) dimanche dans un communiqué.

Les personnes qui ont réservé un voyage à forfait incluant un vol annulé doivent contacter l'organisateur du voyage. Dans la plupart des cas, il s'agit de l'agence de voyage auprès de laquelle une demande a été déposée. L'agence de voyage doit proposer une alternative équivalente ou avec une réduction de prix correspondante. Il est également possible d'annuler le voyage sans frais et d'obtenir un remboursement complet.

Pour ceux qui ont acheté un billet d'avion séparé, cela dépendra du désagrément exact que la personne a encouru. Toute personne qui arrive à la destination finale avec un retard de plus de trois heures a droit à une indemnisation, sauf en raison de force majeure. Si l'heure de départ du vol est retardée d'au moins cinq heures ou si le vol est annulé, le passager a droit à un autre vol ou à un remboursement. De plus, le passager a également droit à une indemnisation, sauf en cas de force majeure. Cette indemnisation s'élève à 250, 400 ou 600 euros, en fonction de la distance.

Les grèves du personnel d'une compagnie aérienne en raison des conditions de travail ne sont pas considérées comme force majeure. Des grèves de tierces parties, comme le contrôle aérien, ou le personnel aéroportuaire, sont par contre considérées comme des cas de force majeure. Enfin, en cas de retards à partir de deux heures de temps d'attente supplémentaire à partir du moment de départ (retard de départ), la compagnie aérienne est obligée d'offrir des repas et rafraîchissements, en fonction du temps d'attente, deux appels téléphoniques ou e-mails gratuits ou, le cas échéant, une nuit à l'hôtel et le transport vers l'hôtel, si la compagnie aérienne modifie le vol du voyageur.

Si la compagnie aérienne refuse de modifier ou de rembourser le billet, les voyageurs peuvent se tourner vers le SPF Mobilité pour déposer une plainte. Ils peuvent également s'adresser au Service de Médiation pour le Consommateur (en cas de problème avec des entreprises belges) ou au Centre européen des consommateurs (en cas de problème avec des entreprises étrangères) pour trouver un règlement à l'amiable.

Les consommateurs peuvent cependant perdre leur droit à l'indemnisation ou au remboursement lorsqu'ils cherchent eux-mêmes une solution.

