Romancier, essayiste et consultant

C'est l'heure de tous les doutes pour les partis politiques, les "partis traditionnels" comme on les appelle de façon un peu pléonastique. Car ils ont mauvaise presse depuis quelque temps, notamment en Europe. Vus comme des dinosaures inadaptés au monde d'aujourd'hui.

Dans ce nouveau monde, ils endossent tous les défauts de l'ancien. Pachydermiques, usés, bureaucratiques et désertés, on les accuse à la fois d'être des lieux investis par les divisions, les courants ou les combinazione, s'épuisant dans un mouvement brownien à sommes nulles, soit, à l'exact contraire, de se raidir sur leurs positions dans une rigidité doctrinale et dogmatique immuable au changement. Bref, côté face, c'est l'immobilisme; côté pile, c'est le surplace. Perdants à tous les coups.

