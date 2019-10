opinion

Gouvernement flamand: "Camoufler une augmentation d'impôts"

Le gouvernement flamand a vu le jour après de longues et âpres négociations. Son programme annonce une modernisation de l'enseignement, une résistance à la " vague verte ", et, entre autres choses, la suppression de l'obligation de voter aux communales et provinciales. C'est du moins ce qu'en ont retenu les premiers observateurs. Sur le plan fiscal, il comprend aussi une mesure importante, mais qui attire beaucoup moins l'attention.

Jan Jambon

Les droits de succession sont une matière qui dépend exclusivement de règles régionales. Cela n'empêche pas le taux des droits de succession d'être très élevé, presqu'autant qu'en Wallonie et à Bruxelles. Même une succession " en ligne directe ", au profit des enfants, est taxée à 27 % pour ce qui excède 250.000 euros.

