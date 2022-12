Un navire-terminal d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) est arrivé en Finlande, a annoncé mercredi le gestionnaire public du réseau de gaz du pays, alors que la Finlande cherche à réduire sa dépendance au gaz russe.

"Le navire-terminal flottant s'est avéré être la solution la plus rapide et la plus efficace pour réduire progressivement la dépendance au gaz russe de la Finlande et pour assurer la continuité de la fourniture en gaz en Finlande", a indiqué l'opérateur public Gasgrid dans un communiqué. Les terminaux GNL flottants permettent l'importation de gaz naturel par voie maritime sous forme liquide.

Ils se composent d'une plateforme d'amarrage et d'un bateau dit FSRU (unité flottante de stockage et de regazéification), où le GNL est livré, stocké et regazéifié, avant d'être envoyé dans le réseau. Selon Gasgrid, le nouveau navire-terminal, pouvant contenir environ 68.000 tonnes de GNL et loué pour une période de dix ans, sera prêt à alimenter les ménages, les industriels et les producteurs d'énergie finlandais à partir de la mi-janvier. "Le gaz peut provenir de n'importe où dans le monde où le GNL est fourni, mais pas de Russie", a précisé à l'AFP le PDG de Gasgrid, Olli Sipilä.

Le terminal pourra également permettre les livraisons vers les pays de la Baltique (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi que la Pologne via le gazoduc Balticconnector, qui relie la Finlande et l'Estonie. En mai, le russe Gazprom avait annoncé avoir fourni 1.49 milliard de mètres cubes de gaz naturel à la Finlande en 2021, soit environ deux tiers de la consommation totale du pays. Le gaz naturel ne représente cependant qu'environ 8% de la consommation totale d'énergie de la Finlande. En Europe, d'autres pays adoptent ces terminaux de gaz liquéfié pour réduire leur dépendance au gaz russe. En décembre, l'Allemagne, qui dépendait à 55% des importations de gaz russe, a ainsi inauguré son premier terminal et cinq autres terminaux flottants suivront dans l'année.

