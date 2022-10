L'écologiste explique son hésitation dans une interview télévisée, explique qu'il rétrocède une partie à son parti et se dit prêt à une réduction plus importante de son salaire. "C'est une sobriété que je m'applique et j'invite l'ensemble de la classe politique à le faire."

Georges Gilkinet, vice-premier ministre Ecolo, reconnaît qu'il a eu une réaction qui n'était pas adéquate, mais il corrige le tir pour Trends Tendances et explique être prêt à "davantage de sobriété".

...

Georges Gilkinet, vice-premier ministre Ecolo, reconnaît qu'il a eu une réaction qui n'était pas adéquate, mais il corrige le tir pour Trends Tendances et explique être prêt à "davantage de sobriété".Dans cette séquence télévisée, vous dites ne pas savoir ce que vous gagnez...Je sais évidemment ce que je gagne! J'ai été surpris par la question et je n'ai pas eu une réaction adéquate, mais je me suis expliqué ensuite plus longuement. Mon hésitation est due au fait que l'on rétrocède une partie de notre rémunération au parti. Mon salaire initial, c'est 13000 euros net, mais ce que je gagne réellement, c'est 8000 euros net. Le reste est rétrocédé au parti. C'est une sobriété que je m'applique et j'invite l'ensemble de la classe politique à le faire.Le Premier ministre propose de ne pas appliquer l'indexation pour les ministres du fédéral...J'ai rebondi sur la proposition du Premier ministre en disant aussi que l'on pouvait aller plus loin. Nous, nous ne voulons pas de saut d'index pour personne, nous défendons l'indexation pour tous. Mais ce que le Premier ministre propose correspond environ à une baisse du salaire des ministres de 7,5%, je dis que l'on peut faire le double et le diminuer de 15%.Les épaules les plus larges doivent contribuer en ce moment difficile que traverse la société. C'est ce que nous faisons avec la volonté de taxer les surprofits et ce sont les discussions que nous avons lors du conclave budgétaire.En tant que ministres, nous avons évidemment un rôle de modèle. Je reconnais que cette hésitation n'étais pas opportune. Mais ma femme me dit aussi qu'elle gagne davantage que moi en terme de rémunération par heure.