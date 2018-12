Gandhi aurait eu 150 ans en 2019

Avec son sourire édenté et ses lunettes rondes, sa montre à gousset et son charkha (rouet), cet homme torse nu a désarmé l'empire britannique. Il a livré bataille à coups de grèves de la faim et de marches sans fin. Et aujourd'hui on voit son visage jusque sur des tasses et des tee-shirts ornés de ses enseignements.

...