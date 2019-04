Fraude fiscale : "Ce serait faux de dire que le gouvernement Michel n'a alloué aucun moyen à l'administration"

Maxime Defays Journaliste

16 millions d'euros ont été récupérés par l'administration fiscale belge trois ans après l'éclatement du scandale des "Panama Papers", révèlent plusieurs médias mercredi. Bien en deçà des attentes de l'ex-ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA). Mais depuis ce scandale, qu'ont mis en place concrètement les autorités pour lutter plus efficacement contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscale ? Élements de réponses avec Marc Bourgeois, professeur de droit fiscal et de finances publiques à l'ULiège et expert dans la Commission parlementaire "Panama Papers".

Activistes se mettant en scène devant la Commission européenne pour illustrer les révélations du Panama Papers