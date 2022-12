Le Qatar est champion... dans le classement des plus gros émetteurs de CO2 de la planète.

Les données de la Banque mondiale nous indiquent que les pays producteurs de pétrole et de gaz (Qatar, Koweït, Arabie saoudite) sont les plus gros émetteurs de CO2 par habitant. Et parmi les plus faibles, on retrouve des zones particulièrement sensibles aux effets du réchauffement climatique comme l'Afrique sub-saharienne ou Haïti.

De tels classements ont évidemment un intérêt, en pointant les responsabilités. Mais ils ont un double écueil: une tendance à ne pas bouger tant que ceux qui polluent plus que nous ne bougent pas et une absence de la donne démographique. "Par habitant, les Chinois émettent près de deux fois moins de CO2 que les Américains, note Nabil Jijakli, deputy CEO chez Credendo. Mais quand vous multipliez ces chiffres par 1,3 milliard ou 300 millions d'habitants, cela change fondamentalement la perspective. Il y a un grand enjeu dans les pays émergents à forte population. Soit ils adoptent un comportement vertueux sur le plan des émissions, soit nous nous dirigerons tous vers quelque chose d'affolant."

François Gemenne. © dr

"Nous avons malheureusement tendance à nous focaliser sur nos propres émissions et à leur réduction et à ne pas travailler suffisamment sur celles des autres, ajoute le chercheur François Gemenne. Si nous pouvions essayer de réduire 'les' et non pas 'nos' émissions de gaz à effet de serre, nous ferions un grand pas en avant. Le nationalisme est le pire ennemi du climat. Si chacun reste concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de ses frontières, nous n'y arriverons pas. Nous sommes condamnés à coopérer. On peut discuter du format ou des modalités des Cop mais nous avons besoin d'actions au niveau mondial. Le climat futur de la Belgique dépend autant de ce qui se passe à Bruxelles qu'à Jakarta, au Caire ou à Lagos."

