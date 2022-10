Le gouvernement français a annoncé mercredi à l'AFP le lancement de la réquisition de personnels "indispensables au fonctionnement" d'un dépôt de carburant du nord-ouest de la France, alors que les automobilistes doivent affronter d'importantes pénuries en raison de grèves chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil.

"La réquisition débutera ce jour" au dépôt de carburant de Gravenchon-Port-Jérôme, a expliqué le ministère de la Transition énergétique.

Environ un tiers des stations services françaises connaissaient des difficultés d'approvisionnement. Et du nord au sud de la France, les mêmes scènes se reproduisent: des stations-service fermées, d'interminables files d'attente, des prix en hausse et le moral des automobilistes en berne.

Six des sept raffineries de France étaient en grève mercredi, deux d'Esso-ExxonMobil et quatre du groupe TotalEnergies, pour réclamer des hausses salariales, sur fond de superprofits des groupes pétroliers avec la flambée de la hausse des cours liée à la guerre en Ukraine.

"La réquisition débutera ce jour" au dépôt de carburant de Gravenchon-Port-Jérôme, a expliqué le ministère de la Transition énergétique. Environ un tiers des stations services françaises connaissaient des difficultés d'approvisionnement. Et du nord au sud de la France, les mêmes scènes se reproduisent: des stations-service fermées, d'interminables files d'attente, des prix en hausse et le moral des automobilistes en berne. Six des sept raffineries de France étaient en grève mercredi, deux d'Esso-ExxonMobil et quatre du groupe TotalEnergies, pour réclamer des hausses salariales, sur fond de superprofits des groupes pétroliers avec la flambée de la hausse des cours liée à la guerre en Ukraine.