Fortune: "Capitalisme et inégalités"

D'abord, Oxfam choisit soigneusement de comparer, non pas les revenus, mais la fortune. Or, si les revenus dépendent déjà pour une large part des décisions individuelles et des capacités de chacun, il en est encore beaucoup plus ainsi de la fortune. Si l'on compare, par exemple, deux collègues de travail gagnant tous deux 2.000 euros nets par mois, il n'existe entre eux aucune différence de revenus. Mais si l'un d'eux décide d'économiser chaque mois 500 euros et l'autre de ne rien économiser du tout, le premier se retrouvera après cinq ans avec un capital de 30.000 euros et le second n'aura toujours rien. Leur différence de fortune sera ... infinie, simplement en raison des choix individuels, tous...