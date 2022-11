La Hongrie de Viktor Orban, en pleine négociation avec Bruxelles pour le déblocage de fonds européens en sa faveur, est accusée de faire du "chantage" à l'égard de l'UE en s'opposant notamment à l'attribution d'une aide financière à l'Ukraine.

Le dirigeant nationaliste a rappelé vendredi qu'il refusait la proposition de la Commission européenne d'accorder à l'Ukraine une aide de 18 milliards d'euros pour 2023, sous forme de prêts dont les intérêts seraient pris en charge par les Etats membres. Mais il s'est dit disposé à verser de façon bilatérale une subvention à l'Ukraine pouvant aller jusqu'à 170 millions d'euros. Ce blocage relève du "pur chantage politique", a dénoncé jeudi le commissaire européen au Budget, Johannes Hahn, devant des eurodéputés.

Le responsable autrichien est chargé d'évaluer les réformes anticorruption annoncées par Budapest pour échapper à la menace d'un gel de 7,5 milliards de fonds européens. Budapest est visé depuis avril par une procédure de l'UE ("mécanisme de conditionnalité"), déclenchée en raison des problèmes de corruption et d'attribution de marchés publics dans ce pays. Johannes Hahn a assuré que le "comportement ridicule" de Budapest n'aurait "pas d'impact sur (son) évaluation", qui devrait avoir lieu à la fin du mois selon des sources européennes.

Feu vert attendu

La Hongrie négocie aussi avec Bruxelles la validation de son plan de relance de 5,8 milliards d'euros, bloqué depuis un an et demi également pour des raisons liées à l'Etat de droit. Un feu vert de l'UE se profile dans les semaines qui viennent pour ce plan hongrois, qui devrait prévoir des versements conditionnés à la mise en oeuvre de réformes destinées à améliorer l'indépendance de la justice notamment, selon plusieurs sources européennes. La Hongrie est aussi accusée de faire pression sur l'UE en bloquant l'adoption de l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales. Avant elle, la Pologne avait mis son veto sur le même dossier, finalement levé en juin, une fois son plan de relance validé par l'UE. Le Parlement européen a quant à lui estimé jeudi que les 17 mesures annoncées par la Hongrie pour échapper au gel de 7,5 milliards d'euros n'étaient pas suffisantes et pas complètement mises en oeuvre, appelant à la poursuite de la procédure à l'encontre de Budapest. La décision finale reviendra au Conseil (Etats membres), après avis de la Commission. La ministre hongroise de la Justice, Judit Varga, s'est dite "optimiste" sur la possibilité de trouver "un compromis". Elle a précisé qu'elle enverrait une lettre à la Commission d'ici samedi, date butoir prévue, pour détailler le respect des réformes auxquelles son pays s'est engagé, et leur suivi. Elle a exhorté les partenaires européens de la Hongrie à faire preuve de "responsabilité politique", avertissant que la procédure de conditionnalité ne devait pas "être l'otage d'agendas politiques particuliers et miner l'unité européenne".

"Progrès"

Mme Varga s'exprimait à l'occasion d'une réunion des ministres des Affaires européennes à Bruxelles, au cours de laquelle elle a dû répondre à leurs questions sur l'Etat de droit dans son pays : indépendance de la justice, liberté de la presse et pluralisme des médias, droits des personnes LGBTI, respect des décisions de la justice européenne...

La secrétaire d'État française chargée de l'Europe, Laurence Boone, a reconnu qu'il y avait "du progrès" en Hongrie concernant les réformes judiciaires et anticorruption, mais qu'il fallait "monitorer" leur mise en oeuvre. "Il reste des sujets" de préoccupation, a-t-elle ajouté, citant "le droit de grève, la discrimination contre les minorités et la liberté académique". A Berlin, le Bundestag a récemment demandé dans une résolution au gouvernement allemand de voter la suspension des financements à la Hongrie si Budapest "ne mettait pas en oeuvre de manière exhaustive les mesures présentées".

Dans une déclaration conjointe, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Irlande se sont dits "pleinement engagés à trouver des solutions pérennes pour protéger le budget de l'Union".

