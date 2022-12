Il y a assez de gaz naturel pour la Belgique, même en cas de températures très froides, assure vendredi Fluxys, le gestionnaire du réseau gazier, démentant tout problème d'approvisionnement.

Fluxys réagit ainsi à un rapport de l'administration avertissant le gouvernement fédéral d'un risque de pénurie de gaz en Belgique en cas d'hiver rigoureux ou de pointe de froid persistante. En cas de froid, les exportations du Royaume-Uni vers la Belgique risqueraient en effet de diminuer rapidement, voire de s'arrêter complètement si les températures sont inférieures à 0°C.

Mais selon Fluxys, il n'est pas question d'un possible problème d'approvisionnement. "Nous voulons rassurer. Il n'y a pas le moindre problème avec la sécurité d'approvisionnement", assure un porte-parole de l'entreprise.

"Même à -11°C, il y aurait un pic de capacité suffisant, même sans gaz venant du Royaume-Uni", poursuit Fluxys, soulignant qu'il y a par ailleurs suffisamment de gaz provenant de Norvège, de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz stocké sur le site souterrain de Loenhout.

De plus, les ménages et les entreprises consomment moins de gaz depuis cet été, en raison des prix élevés. "La consommation est depuis août 17,5% plus basse", constate-t-on.

Ce jeudi, malgré des températures à peine positives, il n'y a pas eu d'importation de gaz depuis le Royaume-uni et la consommation a été de 635 GWh. Et une même quantité de gaz a été exportée vers l'Allemagne et les Pays-Bas.

