"Nous serons les premiers en Europe à introduire des tests avancés dans la lutte contre la fraude au filtre à particules", claironnait fièrement Ben Weyts. Un an plus tard, Lydia Peeters, nouvelle ministre de la Mobilité, enterre ces bonnes résolutions et ouvre ainsi la porte au "tourisme" en matière de contrôle technique.

Tout était prêt. Seul manquait encore le cadre législatif... que Lydia Peeters a décidé de ne pas élaborer. La nouvelle ministre flamande de la Mobilité préfère " attendre une décision européenne ". Cette volte-face inattendue a été d'autant plus mal perçue que les particules émises par les moteurs diesels seraient responsables de 2.500 décès par an dans notre pays et que, pour nombre de scientifiques, il existe une relation évidente entre le degré de pollution et l'agressivité du coronavirus. Les appareils qui devaient attribuer une " carte rouge " aux véhicules dont le filtre à particules n'est pas en règle resteront donc au chômage en Flandre et c'est d'autant plus inquiétant que, pour diverses raisons, de nombreux automobilistes ont fait retirer ce filtre de leur véhicule, lequel gagne alors en nervosité tout en consommant moins. D'autres reculent devant le coût de son remplacement ou de sa réparation. Selon le VAB, 165.000 voitures circuleraient dans notre pays et seraient hautement polluantes parce que leur filtre à particules ne fonctionne pas correctement ou a été enlevé. Mais pourquoi se gêner lorsque le risque de se faire prendre est quasi nul ? Le contrôle de nos gaz d'échappement est basé sur une technologie vieille de 30 ans, ironise Nils Hooftman, chercheur à la VUB. Pourtant, les trois Régions s'étaient pour une fois mises d'accord. Mais cela n'a pas duré. Si la Wallonie peut poursuivre seule, à Bruxelles, l'introduction de ces nouveaux appareils se trouve pour l'instant de facto bloquée. Et s'ils y entrent en action, les automobilistes bruxellois seront sans doute aussi nombreux que leurs homologues wallons à privilégier un centre de contrôle moins sévère que ceux situés dans leur Région.