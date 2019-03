Fiscalité: "Combattants acharnés de l'avion"

Souvent, ceux qui militent pour des mesures fortes contre le changement climatique insistent pour s'en prendre au trafic aérien. Les plus "verts" vont jusqu'à exiger une interdiction de tous les vols de moins de 1.000 km, prétextant qu'il existe dans ce cas des alternatives, notamment le train.

On a vu, après les tragiques attentats de Bruxelles, combien la fermeture de l'aéroport pendant quelques semaines, a causé un traumatisme économique dans la ville. Or, 40 % des vols depuis Brussels Airport portent sur des destinations se trouvant à moins de 1.000 km. En clair, on ne voit pas comment l'aéroport, ses très nombreux travailleurs, ceux de tous les commerces et les entreprises qui en dépendent, pourraient supporter le choc d'une réduction de 40 % de ses activités. Et il en est de même du reste de la ville : un aéroport performant est aujourd'hui indispensable pour attirer des visiteurs, hommes d'affaires et touristes dans une ville, et il est également nécessaire pour les entrepreneurs de Bruxelles de disposer de moyens de transport efficaces et rapides pour se rendre ailleurs.

