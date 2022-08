Le Vyvgart (efgartigimod dans la nomenclature commune internationale) a le potentiel pour devenir ce que la pharma appelle un blockbuster, soit au moins un milliard de dollars de revenus annuels.

Après les Etats-Unis et le Japon en début d'année, argenx vient d'obtenir le feu vert européen pour la commercialisation (dans 30 pays) du Vyvgart, son traitement destiné aux patients souffrant de myasthénie grave généralisée, une maladie auto-immune qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles. Le Vyvgart (efgartigimod dans la nomenclature commune internationale) a le potentiel pour devenir ce que la pharma appelle un blockbuster, soit au moins un milliard de dollars de revenus annuels. Mais ce fragment d'anticorps inspiré du système immunitaire des lamas est un multiple blockbuster en devenir. En effet, son efficacité pourrait intervenir dans moult maladies auto-immunes. Il reste à argenx à développer et réaliser les phases cliniques ad hoc pour ces autres indications. Sans oublier les autres molécules en phase de développement comme le cusatuzumab indiqué pour la leucémie aiguë myéloïde. Ce potentiel explique le grand succès d'argenx sur Euronext et sur le Nasdaq ainsi que sa volonté de devenir une biopharma intégrée capable de développer et de commercialiser seule.