Suite à une série d'"anomalies significatives", la Cour des Comptes a exprimé lundi une opinion défavorable sur les comptes généraux de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'année 2021.

Inventaire du patrimoine incomplet, recettes ou dépenses de 2021 imputées sur l'année 2022, fonctionnaires disposant toujours d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la Fédération alors qu'ils ont quitté l'administration depuis plusieurs années ... La Cour des Comptes a exprimé lundi une opinion défavorable sur les comptes généraux de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'année 2021, le service d'audit public y décelant une série d'"anomalies significatives" qui ont une "incidence diffuse" sur la fidélité des comptes généraux. En cause: des pratiques comptables trop décentralisées entre les différents départements de l'administration de la FWB, un manque de communication entre ceux-ci et la direction générale du Budget, ainsi que des délais importants dans l'enregistrement des pièces comptables.

A cause des nouvelles règles comptables ?

Devant les députés de la commission du Budget où le rapport de la Cour des Comptes était présenté lundi, l'administration de la FWB et le ministre du Budget Frédéric Daerden (PS) ont imputé ces difficultés aux nouvelles règles comptables d'application depuis 2020 seulement. "Ça ne fait que deux ans que cette comptabilité générale se met en place. Il aurait été difficile d'avoir d'autres résultats en si peu de temps", a soutenu M. Daerden. "(Le rapport) est négatif, mais ça aurait pu être encore plus négatif!", a-t-il ajouté, reconnaissant que la FWB avait encore pas mal de travail à abattre pour se conformer aux nouvelles règles comptables.

Le rapport de la Cour des Comptes s'inquiète aussi de l'évolution de la dette de la FWB ces dernières années. En déficit chronique depuis des années, celle-ci a vu sa dette passer de 4,6 milliards en 2014 à quelque 9,4 milliards d'euros en 2021. La FWB n'est pas la seule à avoir essuyé un avis défavorable sur ses comptes généraux pour 2021. La Région wallonne, qui applique aussi ces mêmes nouvelles règles comptables depuis peu, a également vu ses comptes de 2021 rejetés par la Cour des Comptes cet automne.

Inventaire du patrimoine incomplet, recettes ou dépenses de 2021 imputées sur l'année 2022, fonctionnaires disposant toujours d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la Fédération alors qu'ils ont quitté l'administration depuis plusieurs années ... La Cour des Comptes a exprimé lundi une opinion défavorable sur les comptes généraux de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'année 2021, le service d'audit public y décelant une série d'"anomalies significatives" qui ont une "incidence diffuse" sur la fidélité des comptes généraux. En cause: des pratiques comptables trop décentralisées entre les différents départements de l'administration de la FWB, un manque de communication entre ceux-ci et la direction générale du Budget, ainsi que des délais importants dans l'enregistrement des pièces comptables.Devant les députés de la commission du Budget où le rapport de la Cour des Comptes était présenté lundi, l'administration de la FWB et le ministre du Budget Frédéric Daerden (PS) ont imputé ces difficultés aux nouvelles règles comptables d'application depuis 2020 seulement. "Ça ne fait que deux ans que cette comptabilité générale se met en place. Il aurait été difficile d'avoir d'autres résultats en si peu de temps", a soutenu M. Daerden. "(Le rapport) est négatif, mais ça aurait pu être encore plus négatif!", a-t-il ajouté, reconnaissant que la FWB avait encore pas mal de travail à abattre pour se conformer aux nouvelles règles comptables. Le rapport de la Cour des Comptes s'inquiète aussi de l'évolution de la dette de la FWB ces dernières années. En déficit chronique depuis des années, celle-ci a vu sa dette passer de 4,6 milliards en 2014 à quelque 9,4 milliards d'euros en 2021. La FWB n'est pas la seule à avoir essuyé un avis défavorable sur ses comptes généraux pour 2021. La Région wallonne, qui applique aussi ces mêmes nouvelles règles comptables depuis peu, a également vu ses comptes de 2021 rejetés par la Cour des Comptes cet automne.