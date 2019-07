Facebook ne lancera pas sa nouvelle cryptomonnaie Libra avant d'avoir répondu à toutes les préoccupations des régulateurs, promet le responsable du projet au sein du groupe américain, David Marcus.

"Nous savons qu'il nous faut prendre le temps de faire les choses bien. Et je veux être clair: Facebook n'offrira pas la monnaie numérique Libra avant d'avoir répondu à toutes les inquiétudes sur la réglementation et d'avoir reçu toutes les autorisations appropriées", est-il écrit dans le texte d'un témoignage qu'il doit prononcer mardi devant le Sénat américain

La cryptomonnaie, promise pour 2020 par Facebook, suscite de plus en plus d'inquiétudes parmi les régulateurs internationaux, les banquiers centraux et les responsables politiques. Le sujet est même à l'agenda d'une réunion des ministres des Finances du G7 qui doit se tenir mercredi et jeudi près de Paris.

Avec la création de cette monnaie numérique offrant un nouveau mode de paiement en dehors des circuits bancaires traditionnels, annoncée mi-juin, Facebook veut bouleverser le système financier mondial. Ce qui donne des sueurs froides à certains Etats, inquiets de voir des entreprises privées s'engager sur ce terrain.

Washington met en garde Facebook contre un mauvais usage des cryptomonnaies

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a mis en garde lundi contre une mauvaise utilisation des cryptomonnaies, comme la Libra que Facebook entend lancer. "Le Trésor a de très grandes inquiétudes sur la Libra, qui peut être mal utilisée pour blanchir de l'argent ou pour financer le terrorisme", a affirmé M. Mnuchin.

Il a ajouté que Facebook "allait avoir beaucoup de travail à faire pour convaincre" l'administration Trump qu'il peut mettre en place cette monnaie. Cette dernière devra "respecter un niveau très élevé" de règlementation, a-t-il insisté.

M. Mnuchin s'exprimait à la Maison Blanche avant une audition au Congrès mardi du responsable de Facebook, David Marcus, en charge de ce projet de monnaie virtuelle. Il a rappelé que le bitcoin avait été exploité dans des activités illicites pesant plusieurs milliards de dollars, allant de l'évasion fiscale à des extorsions en passant par du trafic de drogue.

Si le Trésor accueille "avec bienveillance les innovations responsables" qui peuvent améliorer l'efficacité du système financier", le but du ministère, selon M. Mnuchin, "est de maintenir l'intégrité du système financier".

"Protéger notre monnaie, c'est ma responsabilité", a martelé le ministre des finances de Donald Trump.