Europe, climat au menu de la réunion Bilderberg cette semaine en Suisse

Le groupe Bilderberg, qui réunit chaque année en toute discrétion des personnalités politiques et économiques européennes et nord-américaines, se retrouvera dès jeudi dans la ville suisse de Montreux pour parler notamment de l'Europe et du climat.

Hôtel de Bilderberg, lieu de la première conférence Bilderberg en 1954. Cette année c'est la ville suisse de Montreux qui accueillera la conférence.