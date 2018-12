Europe : 120 intellectuels et politiques lancent un appel pour "transformer" les institutions

Un collectif de plus de 120 intellectuels, chercheurs et responsables politiques de seize pays emmené par l'économiste français Thomas Piketty ont lancé lundi un appel à "transformer profondément les institutions et les politiques européennes", dans une tribune publiée dans le quotidien français Le Monde.