Etats-Unis et Europe "ne sont pas sur un pied d'égalité" à cause des subventions américaines

Les Etats-Unis et l'Union européenne "ne sont pas sur un pied d'égalité" à cause des subventions américaines prévues dans le grand plan climat de Joe Biden, qui favorisent les produits "made in USA", a de nouveau regretté jeudi le président français Emmanuel Macron.

Joe Biden et Emmanuel Macron.