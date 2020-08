Et si l'intérêt de l'Europe était de voir Donald Trump rempiler à la Maison Blanche plutôt que d'espérer que ce soit le candidat Démocrate qui devienne président des États-Unis?

L'élection présidentielle américaine aura lieu en principe le 3 novembre prochain, c'est donc demain ou presque. C'est la seule élection étrangère que chacun regarde avec attention car même si ce sont uniquement les Américains qui votent, leur décision a - qu'on le veuille ou non - un impact sur notre vie en tant qu'européen.

Je ne pense pas prendre un grand risque en disant que si un sondage devait être organisé, la majorité des Européens voterait en faveur du candidat Démocrate plutôt que pour son rival Donald Trump.

Et si nous avions tort ? Et si l'intérêt de l'Europe était de voir l'actuel président américain rempiler pour un second mandat ? Rien que de poser la question, je suis sûr que certains lecteurs se demandent déjà qu'elle mouche m'a piqué.

Normal, pour la majorité des européens, Donald Trump est un menteur, un habitué des Fake News, un macho qui fréquente des stars du porno, un conservateur climato-sceptique qui a d'ailleurs retiré son pays de l'accord de Paris sur le climat. C'est aussi quelqu'un qui a nié la dangerosité du COVID-19, et c'est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à son pays et qui s'assied sur tous les accords multilatéraux. On pourrait continuer la liste des reproches contre Donald Trump pour arriver à la conclusion que même si ce n'est pas un perdreau de l'année, mieux vaut avoir en face de nous un Joe Biden qu'un Donald Trump. Et si nous avions tort ?

Cyniquement, selon certains experts, notre intérêt en tant qu'européen est de garder Trump à la Maison Blanche. D'abord, parce que l'attitude anti-européenne de Donald Trump a soudé les européens - même les Allemands qui ne veulent jamais se fâcher avec les Américains ont compris qu'il fallait faire bloc - même les Polonais l'ont compris alors qu'ils sont ultra pro-Américains.

En d'autres mots, Trump est un allié objectif de l'Europe. Ensuite, n'oublions pas que l'Europe est en train de devenir une colonie numérique des GAFA, les fameux Google, Apple, Facebook et autres Amazon. Or, justement, ces GAFA ne s'entendent pas avec Trump qui leur met d'ailleurs des bâtons dans les roues. Mais demain, si le démocrate Joe Biden est élu, ces mêmes GAFA seront à nouveau chouchoutés - malgré leurs excès - et ils seront le cheval de Troie de la puissance américaine et donc il sera plus difficile pour l'Europe de résister à ce colonialisme numérique qui ne dit pas son nom.

Et puis, il faut oser le dire, Donald Trump fait le "sale boulot" que les Européens n'osent pas faire avec les Chinois en freinant leur expansionnisme. Et donc, oui, nous, Européens, a-t-on - cyniquement - vraiment intérêt à avoir un Démocrate à la Maison Blanche ? Votre avis m'intéresse!

