L'Union européenne fête ce mardi les 35 ans de son programme emblématique Erasmus, qui a vu 13 millions de personnes prendre part à ses activités depuis 1987, parmi lesquelles d'innombrables échanges internationaux, constituant l'une des réussites phares du projet européen.

Pour célébrer l'événement, le vice-président de la Commission Margaritis Schinas, en charge de la promotion du mode de vie européen, et la commissaire à l'Éducation, Mariya Gabriel, rencontreront en matinée, à Bruxelles ainsi que par visioconférence, 35 participants d'Erasmus+, la dénomination actuelle du programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, ainsi que des membres de son équipe fondatrice.

"Chaque année, plus de 600.000 Européens recourent aux possibilités offertes par Erasmus+, et tous nous disent la même chose par la suite: le programme a transformé leur vie", selon la commissaire Gabriel.

Le programme, popularisé au début des années 2000 par la comédie de Cédric Klapisch "L'Auberge espagnole", a beaucoup évolué au fil des années.

Partant de seulement 3.000 étudiants universitaires à ses débuts, il offre désormais des possibilités aux stagiaires, apprentis, élèves du secondaire, apprenants adultes, professeurs, enseignants, formateurs, animateurs de jeunesse, autorités locales, athlètes et même, à partir de l'an prochain, aux entraîneurs sportifs.

Longtemps centré sur l'Europe, Erasmus s'est étendu géographiquement. Outre les États membres de l'UE (le Royaume-Uni s'est retiré du programme lors du Brexit), il inclut l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Mais de très nombreux pays "partenaires" participent à certaines actions d'Erasmus+, faisant grimper le nombre à près de 200 pays. À la suite de la guerre russe en Ukraine, le programme s'est assoupli pour mettre en oeuvre des projets en soutien du monde enseignant ukrainien.

L'UE et ses États membres parient énormément sur ce programme, au point de quasi doubler ses moyens sur la nouvelle programmation 2021-2027, avec un budget de 26,2 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 2,2 milliards d'euros provenant de la coopération internationale de l'UE.

L'une des nouveautés depuis 2021 est l'inclusion de DiscoverEU, qui permet à des jeunes de 18 ans de décrocher des titres de transport, essentiellement en train, pour partir à la découverte d'un ou plusieurs des 33 pays participants. À cet égard, un nouvel appel s'ouvrira ce 11 octobre, pour octroyer la seconde moitié des 70.000 titres de transports disponibles cette année.

Depuis juin, une pièce de 2 euros commémorant les 35 ans d'Erasmus est en circulation dans les pays de l'UE.

