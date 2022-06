Avec un niveau de qualité en baisse constante, l'enseignement flamand est comme un paquebot à la dérive. Ben Weyts, ministre de l'Enseignement, s'en croyait capitaine et voulait redresser la barre mais a dû déchanter: il n'est pas seul maître à bord.

Des années d'efforts à la poubelle! Pour Ben Weyts (photo), définir des objectifs pédagogiques constituait le seul moyen de relever le niveau d'un enseignement dont la qualité s'amenuisait d'année en année. D'où la fixation par le gouvernement flamand d'un certain nombre de ces objectifs avalisés par le Parlement sans le moindre vote d'opposition et, depuis 2019, leur introduction progressive dans l'enseignement secondaire en même temps que la rénovation de celui-ci. Lire aussi | La Flandre a mal à son enseignementEn a-t-il trop fait? Peut-être. Pour l'enseignement catholique en tout cas, les objectifs fixés sont à ce point vastes et détaillés que leur réalisation absorbe la quasi-totalité du temps d'enseignement et ne laisse plus suffisamment de marge pour réaliser un projet pédagogique propre. Invitée à trancher, la Cour constitutionnelle a rappelé dans un arrêt qui fera date que selon l'article 24 de notre Constitution, l'enseignement est libre. Etablir au moyen d'objectifs pédagogiques un programme d'enseignement complet ou quasiment complet constitue indubitablement à ses yeux une réduction substantielle de la liberté d'enseignement. En conséquence, la Cour annule les objectifs finaux fixés pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire. Dans un souci de continuité, elle maintient toutefois les dispositions annulées jusqu'à l'année scolaire 2024-2025. Manifestement sous le choc, Ben Weyts vient de se rendre compte qu'il n'était pas seul maître à bord mais n'en persiste pas moins: la qualité de l'enseignement flamand se dégrade de manière structurelle et il est urgent d'en relever le niveau. Même si après l'arrêt de la Cour, l'opération s'annonce nettement plus compliquée que prévu.