Rudi Vervoort, le ministre- président de la Région de Bruxelles-Capitale, a déposé auprès de ses partenaires de gouvernement son très attendu plan taxi.

En l'occurrence ici, un avant-projet d'ordonnance. C'est, comme on dit, une pièce à casser qui doit encore être discutée avec les autres cabinets et le secteur. Mais elle a le mérite de révéler les options privilégiées par le ténor socialiste.

La réforme prévoit d'unifier l'ensemble du secteur sous un statut commun avec des conditions d'exploitation identiques pour tous. Comme dans le plan flamand de 2019, ce statut est divisé en deux catégories: le taxi de station avec spoutnik (les taxis actuels) et le taxi de rue (les plateformes comme Uber). Ce dernier ne peut pas utiliser les voies réservées ni circuler à la recherche de clients.

Uber et Heetch ne sont donc pas interdits mais devront avoir un siège social en Belgique et tenir un registre des chauffeurs, voitures et trajets. Un numerus clausus global sera défini pour éviter la saturation tout en créant une concurrence.

Enfin, le forfait location sera désormais interdit. Deux types de tarification sont envisagés: une fixe pour la montée en station et une dynamique en cas de réservation préalable.

