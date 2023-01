Les Etats-Unis devraient achever 2022 sur un trimestre de croissance, les Américains ayant continué à consommer malgré la hausse des taux d'intérêts et l'inflation. Mais la question désormais est de savoir si la première économie du monde connaîtra ou non une récession en 2023.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au quatrième trimestre sera publié jeudi à 13H30 GMT. Certains économistes s'attendent à une croissance ralentie, à 2,8% contre 3,2% au trimestre précédent, selon le consensus de Marketwatch. Mais d'autres sont plus optimistes, comme l'antenne d'Atlanta de la banque centrale américaine (Fed), qui anticipe une croissance encore plus forte qu'au troisième trimestre, de 3,5%.

La consommation, moteur de l'économie américaine, est en effet restée solide au cours des trois derniers mois de l'année 2022. Malgré les bâtons que la Fed lui avait mis dans les roues, espérant ainsi faire ralentir une inflation bien trop élevée. En effet, alors que les Américains ont largement recours au crédit pour leurs achats, y compris du quotidien, l'institution veut les décourager d'emprunter trop d'argent. Pour cela, elle relève son taux directeur, ce qui pousse les banques commerciales à augmenter les taux d'intérêt des prêts qu'elles octroient à leurs clients.

"Faiblesses"

"La fin du quatrième trimestre est une période dans laquelle on a vu des faiblesses au niveau économique", a dit à l'AFP Gregory Daco, chef économiste pour EY Parthenon, citant notamment les ventes au détail et la production industrielle, avec "un environnement dans lequel le marché du travail, qui est relativement solide, est en train de s'affaiblir".

Les consommateurs voyaient déjà leur pouvoir d'achat rogné par l'inflation. Ils ont en outre dû faire face aux hausses de taux. Et les chefs d'entreprise marchent sur des oeufs, tant les prévisions sont incertaines. Mais ils ont eu tellement de mal à recruter depuis près de deux ans qu'ils préfèrent garder leurs salariés, malgré les incertitudes, plutôt que de licencier.

Et pour 2023, croissance ou récession?

"L'économie américaine subira une légère récession en 2023, entraînée par la politique monétaire restrictive de la Fed et des conditions financières plus strictes", anticipe Ryan Sweet, chef économiste pour Oxford Economics, dans une note, voyant l'économie se contracter au deuxième trimestre. "Pour le moment, les indicateurs économiques pointent plutôt vers une récession, qui aurait débuté au tournant de l'année, décembre-janvier", avec peut-être même des destructions d'emplois dès le mois de janvier, souligne de son côté Gregory Daco.

Mais, nuance-t-il, même si le taux de chômage - de 3,5% en décembre - augmente un peu, il pourrait rester inférieur à 4%, "ce qui est historiquement bas". "C'est la caractéristique unique de ce cycle." "Ca change la donne puisque c'est l'élément clé qui soutient la consommation", elle-même "pilier de l'économie américaine", ajoute-t-il.

Le marché du travail comme rempart

C'est d'ailleurs ce qui pousse d'autres économistes à tabler sur une croissance continue. "Le principal rempart que tout le monde désigne est le marché du travail", qui, ajouté aux économies accumulées par les ménages pendant la pandémie, leur permet de continuer à consommer, souligne Matt Colyar, économiste pour Moody's. Il table cependant sur une croissance si faible "qu'il faudra plisser les yeux pour dire s'il s'agit d'une récession ou non", autour de 1% pour l'année.

Les Etats-Unis avaient renoué avec la croissance au troisième trimestre, après deux trimestres de recul du PIB: -1,6% au premier trimestre, puis -0,6% au deuxième. Sans tomber cependant dans la récession à ce stade, selon l'administration de Joe Biden, et de nombreux économistes, en raison de la solidité, notamment, du marché de l'emploi.

Un seul organisme est habilité aux États-Unis à déterminer officiellement les périodes de récession: le Bureau national de la recherche économique (NBER). Mais ses annonces sont publiées avec des mois de délai.

