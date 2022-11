En prévision de temps plus froid, le prix du gaz repart à la hausse

Les prix du gaz en Europe ont fortement augmenté lundi en raison des prévisions annonçant l'arrivée d'un temps plus froid dans certaines régions d'Europe, et donc d'une demande en gaz à venir plus importante. Ces dernières semaines, le temps doux de l'automne a en fait entraîné une baisse des prix du gaz.