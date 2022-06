Les Australiens ont été appelés à se préparer à des coupures de courant sur la côte Est densément peuplée, alors que le pays, un des principaux producteurs de charbon et de gaz, est en proie à une crise énergétique.

Le régulateur du marché de l'énergie a averti que les Etats de Queensland et de Nouvelle Galles-du-Sud, qui comptent à eux deux plus de 13 millions d'habitants, pouvaient s'attendre à une pénurie d'électricité.

Il a également averti que les réserves pourraient être insuffisantes dans les États de Victoria, d'Australie-Méridionale et de Tasmanie.

Le Premier ministre travailliste nouvellement élu, Anthony Albanese, rejette la responsabilité de cette crise énergétique sur les conservateurs, au pouvoir depuis près de dix ans.

"Nous ressentons aujourd'hui les conséquences de l'échec de l'ancien gouvernement à mettre en place une politique énergétique", a dit M. Albanese à des journalistes à Brisbane.

Le Premier ministre a estimé que "tout est sur la table", son gouvernement examinant les moyens d'atténuer la crise, qui a dominé les premières semaines de son gouvernement de centre-gauche.

Le régulateur national a tenté mardi de négocier avec les producteurs, mais le plafonnement des prix à 300 dollars australiens/MWh (200 euros) dissuade nombre d'entre eux d'injecter davantage d'énergie dans le réseau.

La piste consistant à forcer les entreprises à produire plus d'électricité a aussi été explorée par le régulateur qui avait activé ce levier lundi pour éviter des coupures de courant dans le Queensland.

L'Australie est un des trois premiers producteurs de gaz et de charbon du monde, mais près d'un quart des centrales thermiques de la côte Est sont actuellement à l'arrêt pour cause de pannes ou de travaux de maintenance.

Vague de froid

La guerre en Ukraine a aussi fait grimper en flèche la demande d'exportation de gaz australien, absorbant ainsi tout excédent qui pourrait atténuer la pénurie sur le marché intérieur.

Les problèmes d'approvisionnement ont été exacerbés par une vague de froid sur la côte Est, ce qui a incité les fournisseurs d'électricité à demander aux ménages de restreindre leur consommation d'énergie.

Le ministre de l'Energie Chris Bowen s'est dit mardi convaincu que le réseau est suffisamment approvisionné pour éviter les coupures de courant, à condition qu'il n'y ait pas d'autres pannes.

Il a toutefois prévenu les Australiens qu'ils devaient "s'attendre à un hiver mouvementé". Différents facteurs, notamment des températures basses, des pannes de centrales au charbon, les pressions géopolitiques et des inondations record sur le littoral Est pouvant se combiner pour conduire à une crise.

L'an dernier, 71% de l'électricité provenait des énergies fossiles, et 51% pour le seul charbon, selon les chiffres officiels.

Pour l'expert en énergie Richie Merzian, de l'Australia Institute, il faut trouver un nouvel équilibre pour éviter ce type de crise.

"Tant que l'Australie restera dépendante du gaz et du charbon, les clients australiens seront à la merci des prix mondiaux des énergies soumis à des événements indépendants de notre volonté", a-t-il déclaré.

