En France, la chaîne de supermarchés "Système U" vient de lancer un panier anti-inflation, proposant à ses clients 150 produits "à prix coûtant", donc sans marge pour le distributeur. La chaîne anticipe une décision qui devrait tomber dans quelques semaines et qui pousserait les grandes chaînes de distribution françaises à proposer un panier d'une vingtaine de produits de base (pâtes, produits laitiers, produits pour bébé...), à prix coûtant, afin d'aider les ménages à combattre la hausse des prix. L'idée n'est pas d'obliger les distributeurs à le faire, mais de les pousser à prendre un engagement en ce sens. Des discussions sont cependant encore en cours entre le secteur et le gouvernement français.Un panier-anti-inflation existe déjà en Grèce, où depuis l'automne dernier une cinquantaine de produits sont proposés à prix coûtant, ce qui a contribué à stabiliser les prix. Contrairement au projet français qui privilégierait le volontariat, ce panier grec a été imposé au secteur.Nous avons demandé à Comeos, l'association qui regroupe les distributeurs en Belgique, si une telle disposition était discutée chez nous. La réponse est négative. Hans Cardyn, le directeur de la Communication de Comeos, nous précise qu'un tel panier aggraverait les problèmes de marges qui sont déjà sensibles chez les agriculteurs et les fournisseurs des grands distributeurs. Un problème de marge qui est d'ailleurs sensible aussi dans l'hexagone. Car si en France on travaille d'un côté à ce panier anti-inflation, de l'autre, un projet de loi déposé au parlement français fait bondir les grandes enseignes telles que Leclerc ou Carrefour. Le député Renaissance, Frédéric Descrozaille, voudrait, en effet, assujettir à la loi française, plus contraignante pour les distributeurs, les négociations qui se passent à l'échelon européen entre les grandes centrales d'achats et les fournisseurs. Une telle réglementation aiderait donc les fournisseurs dans leur combat pour augmenter les prix. Un point très sensible, qui a fait réagir les grands distributeurs français qui ont publié dimanche dernier un communiqué commun dénonçant un projet qui alimenterait "dramatiquement et durablement" l'inflation.