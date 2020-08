Le dérèglement climatique a parfois des effets pervers inattendus. Il contrarie notamment l'auscultation thermique des habitations.

Pour inciter les citoyens à mieux isoler leur logement, la Flandre a lancé un ambitieux programme d'examen des toitures par thermographie aérienne. Près de 70 communes ont déjà été survolées et la qualité de l'isolation thermique de chaque toiture de ces localités peut être visualisée via le site dakinzicht.fluvius.be. L'outil se révélant particulièrement intéressant - ce scan pourrait en effet être utilisé à l'avenir pour vérifier si les toitures répondent aux normes flamandes en matière d'isolation -, près de 180 communes patientent sur une liste d'attente. Mais le gouvernement n'y peut rien. Il dépend de la météo : les prises de vue réclament à la fois un ciel nocturne serein, une absence de vent et une température suffisamment stable et basse. Or, les nuits de ce type se révèlent particulièrement rares cette année.