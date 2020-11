Une montagne annuelle de 65.000 tonnes de langes pour la seule Flandre, le chiffre ne tenant pas compte des protections jetées par les maisons de repos....

C'est beaucoup pour une Région à la fois leader européen en matière de collecte sélective et de recyclage des déchets ménagers. D'où l'idée d'offrir une seconde vie à ces protections et même d'en faire une priorité avec l'ambition de positionner ainsi la Flandre au niveau mondial comme hub de recyclage. Pour atteindre cet objectif, Zuhal Demir, ministre de l'Environnement, a débloqué 30 millions d'euros pour la mise au point de techniques innovantes. Simples en apparence, les langes et autres couches-culottes sont en réalité des produits extrêmement complexes dans la composition desquels entre une vingtaine de matières différentes. Ils doivent en outre être débarrassés de toute matière organique ainsi que de tout résidu de médicaments. Des expériences sont déjà en cours aux Pays-Bas ainsi qu'en Italie.