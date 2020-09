Depuis le début de la rentrée scolaire, le nombre de classes ou d'écoles qui doivent fermer, en raison de cas de coronavirus au sein des établissements scolaires, se multiplie. Avec pour conséquence que certains travailleurs devront s'absenter afin de pouvoir garder leur enfant mis en quarantaine. Les travailleurs doivent-ils prendre congé? Explication avec Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional.

Même si des voix s'élèvent déjà pour réclamer un congé spécifique pour les travailleurs confrontés à cette situation (le congé parental corona prend en effet fin le 30 septembre 2020), il n'existe pas, à l'heure actuelle, de possibilité de suspendre le contrat de travail spécifiquement pour cette circonstance particulière.

Quels types de congé les travailleurs peuvent-ils dès lors prendre dans pareille situation ?

Vacances légales, récupération d'heures supplémentaires, RTT

Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur peut prendre des jours de vacances légales, des jours de récupération d'heures supplémentaires ou des jours de réduction du temps de travail.

Congé sans solde

Moyennant l'accord de l'employeur également, le travailleur peut prendre des jours de congé sans solde.

Congé pour raisons impérieuses

Le congé pour raisons impérieuses permet au travailleur de s'absenter du travail en raison "d'événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert son intervention urgente et indispensable et ce, pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention".

Fermeture des écoles/classes = raison impérieuse ?

La convention collective de travail (CCT) n°45 qui règle le congé pour raisons impérieuses ne reprend pas, comme raison impérieuse, la fermeture des écoles/des classes. Toutefois, une disposition d'une CCT (sectorielle ou d'entreprise) ou du règlement de travail en vigueur dans l'entreprise pourrait le prévoir. A défaut, rien n'empêche à l'employeur de l'accorder aux travailleurs sur la base d'un accord individuel.

Combien de temps ? Rémunéré ?

Ce congé est accordé le temps nécessaire avec un maximum de 10 jours par an. Il n'est en principe pas rémunéré, sauf convention contraire.

Congé parental "classique"

Le congé parental permet au travailleur de suspendre totalement ou de réduire ses prestations, avec perception d'une allocation de l'ONEm, pour s'occuper de son enfant et ce, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 12 ans à la date de prise de cours du congé.

Depuis le 1er juin 2019, le travailleur a la possibilité, moyennant l'accord de l'employeur, de fractionner par semaine la prise du congé à temps plein et par mois la prise du congé à mi-temps.

Et le chômage temporaire pour cause de force majeure ?

Le chômage temporaire pour cause de force majeure ne peut être demandé que si le travailleur lui-même est mis en quarantaine.

Il n'est donc pas possible d'invoquer cette cause de suspension du contrat de travail pour le travailleur qui doit rester à la maison pour garder son enfant mis en quarantaine.

Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional

