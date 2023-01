Un stimulus de 4.800 milliards de dollars, principalement en améliorant la productivité pour ses 5,5 milliards d'abonné. Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

En 2023, les télécommunications mobiles stimuleront l'économie mondiale de 4.800 milliards de dollars, principalement en améliorant la productivité pour ses 5,5 milliards d'abonnés. C'est en tout cas ce qu'affirme l'organisme industriel Global System for Mobile Communications Associations.

...

En 2023, les télécommunications mobiles stimuleront l'économie mondiale de 4.800 milliards de dollars, principalement en améliorant la productivité pour ses 5,5 milliards d'abonnés. C'est en tout cas ce qu'affirme l'organisme industriel Global System for Mobile Communications Associations. Le déploiement de la technologie 5G dans des pays à revenus moyens comme l'Argentine, l'Inde et le Vietnam permettra à plus d'un milliard d'abonnés de bénéficier de la 5G (bien que l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord jouissent du plus grand nombre d'utilisateurs de la 5G). Toutefois, les ventes de smartphones ralentiront sur fond de récessions et de problèmes liés à l'approvisionnement des semiconducteurs. Le haut débit sera étendu à davantage de foyers dans les pays en développement. Le Nigeria, par exemple, vise une couverture de 50% d'ici 2023. Pourtant, les économies vacillantes limiteront les dépenses des opérations de télécommunications. Malgré des prix en hausse pour les consommateurs, les opérateurs auront du mal à financer leurs investissements sur leurs réseaux. En Asie et en Europe, les entreprises sous pression essayeront de fusionner, mais les régulateurs risquent de les en empêcher. Les opérateurs européens attendront de voir si Orange et MasMovil seront autorisés à s'unir en Espagne, comme prévu, en 2023. Si tel est le cas, d'autres voudront suivre leur exemple. Les gouvernements européens aimeraient que les entreprises de technologie américaines financent les améliorations à apporter aux infrastructures numériques européennes, au risque d'être pris pour des resquilleurs s'ils ne le font pas. L'intervention de l'Union européenne, susceptible de faire péricliter le front uni de l'Occident à l'égard de la dominance technologique chinoise, reste incertaine. Mais les régulateurs européens resserreront l'étau autour des grandes technologies, quoi qu'il advienne. La législation sur les marchés numériques, qui doit entrer en vigueur début 2023, a pour but d'aider de nouveaux acteurs à concurrencer les oligopoles technologiques.