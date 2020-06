Les économistes américains s'attendaient à voir 8 millions de jobs disparaître en mai et le taux de chômage grimper à un impensable 20 %. En fin de compte, il ne s'est rien passé de tout ça, preuve que l'économie américaine a des chances de se redresser plus vite que prévu.

En mai, elle a créé 2,5 millions d'emplois, soit la plus forte hausse en un mois depuis 1948. Le taux de chômage a chuté de 14,7 % en avril à 13,3 % en mai. L'optimisme peut être de mise même si les Etats-Unis ont toujours une perte globale de 20 millions de jobs depuis février, que le risque d'une deuxième vague n'est pas écarté partout et que la situation suite à la mort de George Floyd incite à la prudence. Les aides massives autorisées par le Congrès ainsi que les programmes mis en place par la Réserve fédérale et le Trésor américain ont donc bien joué leur rôle. Il reste à voir si la tendance va continuer ou si ce regain n'est que le reflet de la main-d'oeuvre nécessaire pour faire redémarrer les secteurs les plus impactés.