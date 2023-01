Une PME sur six envisagerait de licencier, alors que la prévision nette d'emploi aurait baissé de 10 points!

Coup sur coup en ce début d'année, deux études viennent assombrir les perspectives belges en termes d'emploi. D'une part, une PME sur six envisage de licencier au 1er trimestre, d'après SD Worx, le prestataire de services RH, qui a interrogé 826 patrons et responsables du personnel dans des PME. Les entreprises concernées se trouvent très majoritairement dans les secteurs de l'industrie, de la construction et de l'horeca. Elles font état de coûts énergétiques et de personnel en très forte hausse et de marges très basses. SD Worx insiste aussi sur l'augmentation des cessations d'activités plus nombreuses que les faillites en 2022. D'autre part, dans son habituel baromètre trimestriel, Manpower parle d'une baisse de 10 points dans la prévision nette d'emploi, qui garde toutefois un solde positif de +23%.