Avec la flambée des prix du pétrole, qui s'est vite répercutée sur ceux des carburants, l'automobiliste réfléchit à deux fois avant de sortir sa voiture du garage. Pourtant, avec quelques petites astuces, il est possible d'économiser du carburant et ainsi de passer moins souvent à la pompe.

Vu la flambée des prix du pétrole, l'automobiliste le plus convaincu réfléchit à deux fois avant de sortir son bolide du garage. Pourtant, avec quelques petites astuces, il est possible d'économiser du carburant et ainsi de passer moins souvent à la pompe.

Pendant deux semaines, Trends Tendances tente d'apporter des réponses très concrètes aux interrogations, concernant notre pouvoir d'achat, que ces crises énergétique et économique suscitent.

Roulez léger et levez le pied

Un véhicule, ne transportant pas de poids inutile, consommera moins qu'un véhicule équivalent, mais surchargé. Il est donc inutile de stocker des litres d'eau ou de lait dans le coffre de sa voiture et de rouler avec, car vous consommerez plus... Pensez à les décharger. De même, exit les porte-vélos et coffre de toit datant des vacances. S'ils ne vous servent pas quotidiennement, leur place est dans votre garage.

Si vous n'avez pas de longs déplacements de prévus, remplissez seulement à moitié votre réservoir. De la sorte, vous n'immobilisez pas inutilement le montant total d'un plein complet. En plus, vous économiserez du carburant, car votre voiture sera plus légère et donc consommera moins. Et tant qu'à faire, comparez les prix à la pompe ! Vous pourriez être étonnés des différences possibles.

Si Fangio était connu sur les circuits de Formule 1 pour sa vitesse, il ne l'était certainement pas pour son éco-conduite... Pensez donc à lever le pied. Les experts s'entendent pour dire que rouler 10 km/h moins vite représente une économie de trois à cinq litres de carburant sur 500 km.

Roulez "entretenu"

Un véhicule bien entretenu est un véhicule qui consommera moins aussi. L'hiver est là, pensez à prendre rendez-vous pour le check up de votre voiture : vidange, liquide lave-glace...

Que vous optez pour des pneumatiques d'hiver ou que vous gardez vos pneus toutes saisons, c'est l'occasion de vérifier la géométrie de ceux-ci. Une bonne géométrie permet d'éviter l'usure prématurée des pneumatiques, mais également de faire des économies. Des roues mal alignées provoqueront davantage de frottements, ce qui sollicitera plus la mécanique de votre véhicule, et donc augmentera la consommation de celui-ci. En plus de la géométrie des pneumatiques, pensez aussi à vérifier régulièrement la pression de ceux-ci.

Pensez à ajuster la climatisation correctement en été, ce n'est pas la peine de transformer votre voiture en igloo... Aérez et ouvrez les fenêtres quand c'est possible, car une fenêtre ouverte vous fera moins consommer qu'une climatisation enclenchée.

Evitez détours et bouchons, privilégiez la fluidité

Il n'y a aucune honte à utiliser un GPS si d'aventure vous n'êtes pas certain de la route à suivre. Il y a bien longtemps que ce petit appareil a fait ses preuves et à éviter bien des kilomètres inutiles aux conducteurs.

De même que les applications de type Waze, Coyote et autres Maps.me vous aideront non seulement à trouver la route la plus directe, mais également à éviter les embouteillages et donc les moments à l'arrêt avec un moteur qui tourne inutilement. D'ailleurs, si malgré tout vous devez vous arrêter de manière prolongée n'hésitez pas à couper le moteur : à partir de 20 secondes d'arrêt, c'est rentable (à condition de ne pas trop appuyer sur l'accélérateur à moment de redémarrer).

Anticipez aussi la circulation, car une conduite fluide, sans à-coup et freinage sec, est aussi un source d'économies. De même que changer de vitesse, dès 2000 (diesel) - 2500 tours (essence)/minute, et sans attendre que le moteur tourne à plein régime, passez à la vitesse supérieure.

Et pour conclure, pensez "co-voiturage" autant que possible, vous pourrez ainsi diviser les frais.

Vu la flambée des prix du pétrole, l'automobiliste le plus convaincu réfléchit à deux fois avant de sortir son bolide du garage. Pourtant, avec quelques petites astuces, il est possible d'économiser du carburant et ainsi de passer moins souvent à la pompe.Pendant deux semaines, Trends Tendances tente d'apporter des réponses très concrètes aux interrogations, concernant notre pouvoir d'achat, que ces crises énergétique et économique suscitent.Roulez léger et levez le piedUn véhicule, ne transportant pas de poids inutile, consommera moins qu'un véhicule équivalent, mais surchargé. Il est donc inutile de stocker des litres d'eau ou de lait dans le coffre de sa voiture et de rouler avec, car vous consommerez plus... Pensez à les décharger. De même, exit les porte-vélos et coffre de toit datant des vacances. S'ils ne vous servent pas quotidiennement, leur place est dans votre garage.Si vous n'avez pas de longs déplacements de prévus, remplissez seulement à moitié votre réservoir. De la sorte, vous n'immobilisez pas inutilement le montant total d'un plein complet. En plus, vous économiserez du carburant, car votre voiture sera plus légère et donc consommera moins. Et tant qu'à faire, comparez les prix à la pompe ! Vous pourriez être étonnés des différences possibles.Si Fangio était connu sur les circuits de Formule 1 pour sa vitesse, il ne l'était certainement pas pour son éco-conduite... Pensez donc à lever le pied. Les experts s'entendent pour dire que rouler 10 km/h moins vite représente une économie de trois à cinq litres de carburant sur 500 km. Roulez "entretenu"Un véhicule bien entretenu est un véhicule qui consommera moins aussi. L'hiver est là, pensez à prendre rendez-vous pour le check up de votre voiture : vidange, liquide lave-glace...Que vous optez pour des pneumatiques d'hiver ou que vous gardez vos pneus toutes saisons, c'est l'occasion de vérifier la géométrie de ceux-ci. Une bonne géométrie permet d'éviter l'usure prématurée des pneumatiques, mais également de faire des économies. Des roues mal alignées provoqueront davantage de frottements, ce qui sollicitera plus la mécanique de votre véhicule, et donc augmentera la consommation de celui-ci. En plus de la géométrie des pneumatiques, pensez aussi à vérifier régulièrement la pression de ceux-ci.Pensez à ajuster la climatisation correctement en été, ce n'est pas la peine de transformer votre voiture en igloo... Aérez et ouvrez les fenêtres quand c'est possible, car une fenêtre ouverte vous fera moins consommer qu'une climatisation enclenchée.Evitez détours et bouchons, privilégiez la fluiditéIl n'y a aucune honte à utiliser un GPS si d'aventure vous n'êtes pas certain de la route à suivre. Il y a bien longtemps que ce petit appareil a fait ses preuves et à éviter bien des kilomètres inutiles aux conducteurs.De même que les applications de type Waze, Coyote et autres Maps.me vous aideront non seulement à trouver la route la plus directe, mais également à éviter les embouteillages et donc les moments à l'arrêt avec un moteur qui tourne inutilement. D'ailleurs, si malgré tout vous devez vous arrêter de manière prolongée n'hésitez pas à couper le moteur : à partir de 20 secondes d'arrêt, c'est rentable (à condition de ne pas trop appuyer sur l'accélérateur à moment de redémarrer).Anticipez aussi la circulation, car une conduite fluide, sans à-coup et freinage sec, est aussi un source d'économies. De même que changer de vitesse, dès 2000 (diesel) - 2500 tours (essence)/minute, et sans attendre que le moteur tourne à plein régime, passez à la vitesse supérieure.Et pour conclure, pensez "co-voiturage" autant que possible, vous pourrez ainsi diviser les frais.