Dubaï a annoncé mercredi un plan ambitieux visant à doubler la taille de son économie d'ici à 2033, pour propulser le riche émirat du Golfe parmi les principaux centres financiers au monde.

"Nous avons adopté un agenda économique pour les dix prochaines années" prévoyant une centaine de projets et "des objectifs totalisant 32.000 milliards de dirhams" (environ 8.215 milliards d'euros), a affirmé le dirigeant de Dubaï, Cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum, sur Twitter. L'émirat, un des sept membres de la fédération des Emirats arabes unis, ambitionne de doubler son Produit intérieur brut (PIB) au cours de la prochaine décennie, en misant sur le commerce extérieur et les investissements.

Selon le plan dévoilé par le dirigeant de Dubaï, le montant des échanges commerciaux, actuellement de 14.200 milliards de dirhams, devrait s'établir en 2033 à 25.600 milliards de dirhams, soit 6.572 milliards d'euros. Les investissements directs étrangers dépasseront eux 650 milliards de dirhams (167 milliards d'euros), a-t-il assuré.

"Dubaï se hissera parmi les quatre premiers centres financiers au monde", a promis Mohammed ben Rached al-Maktoum, qui célébrait mercredi ses 17 ans à la tête de l'émirat. Plus pauvre en pétrole que ses voisins de la région, Dubaï a diversifié son économie en développant le commerce, le tourisme et les services financiers.

Son PIB s'est établi à 307,5 milliards de dirhams (environ 79 milliards d'euros) sur les neufs premiers mois de 2022, affichant une croissance de 4,6% par rapport à la même période l'année dernière, selon les autorités.

"Nous avons adopté un agenda économique pour les dix prochaines années" prévoyant une centaine de projets et "des objectifs totalisant 32.000 milliards de dirhams" (environ 8.215 milliards d'euros), a affirmé le dirigeant de Dubaï, Cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum, sur Twitter. L'émirat, un des sept membres de la fédération des Emirats arabes unis, ambitionne de doubler son Produit intérieur brut (PIB) au cours de la prochaine décennie, en misant sur le commerce extérieur et les investissements.Selon le plan dévoilé par le dirigeant de Dubaï, le montant des échanges commerciaux, actuellement de 14.200 milliards de dirhams, devrait s'établir en 2033 à 25.600 milliards de dirhams, soit 6.572 milliards d'euros. Les investissements directs étrangers dépasseront eux 650 milliards de dirhams (167 milliards d'euros), a-t-il assuré."Dubaï se hissera parmi les quatre premiers centres financiers au monde", a promis Mohammed ben Rached al-Maktoum, qui célébrait mercredi ses 17 ans à la tête de l'émirat. Plus pauvre en pétrole que ses voisins de la région, Dubaï a diversifié son économie en développant le commerce, le tourisme et les services financiers.Son PIB s'est établi à 307,5 milliards de dirhams (environ 79 milliards d'euros) sur les neufs premiers mois de 2022, affichant une croissance de 4,6% par rapport à la même période l'année dernière, selon les autorités.